Pro7 MAXX 00:35 bis 00:55 Comedyserie Two and a Half Men Die Unterwäsche der Stars USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Walden kann Alans Trauermine nicht länger ertragen. Um ihn aus dem Haus zu locken, rät er Alan, sich ein neues Outfit zuzulegen und wieder auszugehen - mit Erfolg! Alan lernt die hübsche Meghan kennen. Die Sache hat allerdings einen Hacken: Meghan ist mit dem reichen, jedoch älteren Victor verheiratet. Als Alan erfährt, dass Victor schon seit vielen Jahren im Wachkoma liegt, gerät Alan in ein moralisches Dilemma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Julie Marie Berman (Sarah) George Coe (Victor) Amanda Detmer (Meghan) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12