Pro7 MAXX 18:20 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Eine wahre Centauri USA 1996 Londo ist entsetzt, als er durch einen Zufall mitbekommt, dass sein ehemaliger Adjutant Vir vielen Narn geholfen hat, weil er Mitleid mit den unterdrückten Wesen hatte. Doch das Thema gerät zunächst in den Hintergrund, weil Lyndisti auf Babylon 5 eintrifft, eine äußerst attraktive Centauri, die als Ehefrau für Vir vorgesehen ist. Vir erwidert die Zuneigung, die sie ihm entgegenbringt - doch dann erfährt er, dass sie als echte Centauri schon zahlreiche Narn auf dem Gewissen hat. Schauspieler: Bruce Boxleitner (Captain John Sheridan) Claudia Christian (Commander Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Garibaldi) Mira Furlan (Botschafter Delenn) Andreas Katsulas (Botschafter G'Kar) Peter Jurasik (Botschafter Londo Mollari) Stephen Furst (Vir Cotto) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Jesús Trevino Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12