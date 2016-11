WDR 00:00 bis 01:00 Show Zärtlichkeiten im Bus D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die bekannte Band Zärtlichkeiten mit Freunden ist wieder im Bus unterwegs. Torsten, der fast beste Busfahrer der Welt, hat seinen Bus geputzt und ausgesaugt, der Reelle Reentko hat neue Saiten auf seine Holzgitarre aufgezogen und Ines Fleiwa und Cordula Zwischenfisch haben ihre Perücken ausgebürstet und knifflige Fragen auf ihre Moderatorenkarten geschrieben. Bei den Dreharbeiten der beliebten und abgefahrenen Unterhaltungssendung haben es sich die vier Busfreunde allerdings mit einigen mitteldeutschen Verkehrsteilnehmern verscherzt, weil sie mit nur 30 Sachen durch unsere Heimat gezuckelt sind. Dafür sind die Bilder aber nicht ganz so verwackelt. Nun finden sie den Weg in die Flimmerkisten der Mitbürger. Auch diesmal wurden wieder tolle Gäste eingeladen, mit denen musiziert, geplaudert und Quatsch gemacht wird. In dieser Folge haben Ines Fleiwa und Cordula Zwischenfisch ein echtes Multitalent im Bus: Christian Friedel hat einen Fahrschein gelöst. Der Schauspieler hat sich nicht nur durch Filme wie "Das weiße Band", "Russendisko" und "Elser" einen Namen gemacht, nein, er ist auch mit seiner Band "Woods of Birnam", die einen Song für den Soundtrack von "Honig im Kopf" beisteuerte, durchgestartet. So ganz ohne Eigennutz haben sich Ines und Cordula aber nicht für Christian entschieden. Die beiden wollen ihr Tätigkeitsfeld erweitern und neben der Musik, mit der sie ja schon mehr als erfolgreich sind, auch als Schauspieler endlich Fuß fassen. Im letzten Jahr haben die Busfreunde mit Hilfe von Andreas Bourani eine Grüne Schallplatte für 30 verkaufte Alben ihres Hits "Wir fahren Bus" erhalten. Nun hoffen sie, mit Christian Friedels Unterstützung, die Grundlagen für eine Grüne Kamera gelegt zu haben. Ob die beiden ihr Ziel zu hoch gesteckt haben, wird sich zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Christian Friedel (Schauspieler) Originaltitel: Zärtlichkeiten im Bus