Sabine Postel: Seit fast 20 Jahren spielt Sabine Postel nun Inga Lürsen, die Tatort-Kommissarin aus Bremen. Seit 2008 hat sie eine weitere große Serienrolle, als Rechtsanwältin Isabel von Brede, zuerst in "Der Dicke", jetzt in "Die Kanzlei". Was viele nicht wissen: Prominent war Sabine Postel schon Mitte der 80er-Jahre auf der britischen Insel, dort spielte sie in einer TV-Serie die deutsche Geliebte des Serienhelden. Im "Kölner Treff" zeigen wir auch eine ganz neue Facette der Schauspielerin, die sich, unter der Regie ihres Sohnes Moritz Riewoldt, von einer ganz anderen Seite zeigen darf. - Mark Forster: Nach dem Erfolg, des auch durch die Fußball-WM beliebt gewordenen Songs "Au Revoir", ist der gebürtige Pfälzer nicht mehr aus der deutschen Musikszene wegzudenken. Der Musiker mit den polnischen Wurzeln wuchs im kleinen Örtchen Winnweiler auf, wo er sich schon als Schüler in einer Band ausprobierte. Auf musikalische Anerkennung musste er jedoch noch einige Jahre warten. Vorher studierte er ein paar Semester Jura, ging ein Stück den Jakobsweg und begleitete den Kabarettisten Kurt Krömer in seiner Show auf dem Klavier. - Stephan Kampwirth: Sieben Mal hat der Junge aus dem Sauerland versucht in einer Schauspielschule Fuß zu fassen - ohne Erfolg. Heute ist der ein erfolgreich Schauspieler auf der Leinwand und der Theaterbühne. Stephan Kampwirth hat es geschafft, aus einem Traum wurde Wirklichkeit. Jetzt ist der Wahlhamburger in einem echten Ruhrpottstück zu sehen, "Radio Heimat" so der Titel des Films, der am 17. November in die Kinos kommt. Über seine Heimat, dem Sauerland und über seine Liebe zum Ruhrgebiet wird uns Stephan Kampwirth am Freitagabend erzählen. - Ingo Zamperoni: In den letzten beiden Jahrzehnten hat Ingo Zamperoni reichlich Amerika-Erfahrungen gesammelt. Der Sohn eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter hat Amerikanistik, Jura und Geschichte unter anderem in Boston studiert, in den USA gearbeitet - und eine Amerikanerin geheiratet. Dennoch freut er sich, als Anchorman nun in Deutschland die "tagesthemen" moderieren zu dürfen. Nur seinen Schlusssatz muss er noch suchen... - Dr. Christiane Heinicke: Ein ganzes Jahr lang verbrachte die promovierte Physikerin fernab jeglicher Zivilisation in einer simulierten Mars-Station in der wohl ungewöhnlichsten WG der Welt: Im Auftrag der US-Weltraumbehörde NASA testete Christiane Heinicke mit fünf internationalen Wissenschaftlern, welche Herausforderungen auf eine Crew zukommen, die isoliert und auf engstem Raum, zusammenleben muss. Im Kölner Treff erzählt Christiane Heinicke von der abenteuerlichen Mars-Mission, ihrer Leidenschaft für Physik und ihren Plänen, als erste Astronautin zur internationalen Raumstation ISS und zum Mars zu reisen. - Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Die schrille TV-Kultblondine Daniela Katzenberger und der Musikproduzent Lucas Cordalis sind seit fast drei Jahren ein Paar. Im August 2015 kam es zur Geburt von Tochter Sophia, begleitet von einem RTL-Kamerateam. Im Sommer dieses Jahres machten die beiden mit ihrer Hochzeit, live übertragen in die Wohnzimmer eines Millionenpublikums, von sich reden. Und demnächst werden sie jeden Montagabend bei RTL II im "Weihnachtsfieber" zu sehen sein. Daniela Katzenberger sorgt mit ihrem Lucas aber nicht nur im Fernsehen für Quote. Mit über 2,5 Millionen Fans bei Facebook betreibt sie einen der erfolgreichsten Internet-Auftritte in Deutschland. Im "Kölner Treff" werden die beiden unter anderem darüber sprechen, wie sie den Spagat zwischen Öffentlichkeit und Privatleben meistern.