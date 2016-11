WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Merken Eine Orang-Utan-Herde soll nach dem Essen zurück in die Käfige gebracht werden, damit das Gehege anschließend gesäubert werden kann. Aber Johnny, der eigensinnige und langhaarige Boss der Orang-Utans, hat ganz andere Pläne. Er hält die Pfleger mit einem ausgiebigen Spaziergang im Außengelände auf Trab... Den genau umgekehrten Fall gibt es im Reich von Tiger Rasputin. Der interessiert sich zwar anfänglich für die toten Küken in seinem Freigehege - versteckt in so genannten "Eisbomben" - und springt für dieses Futter sogar in den Wassergraben. Danach findet er allerdings den Pfleger in seinem Käfig viel interessanter. Zum Glück ist da eine dicke Glasscheibe zwischen Mensch und Raubtier... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.