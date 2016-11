WDR 09:20 bis 09:50 Magazin Europamagazin Bericht aus Brüssel Türkei: Beitrittsverhandlungen abrechen? / Europa: Waffenlobby bringt sich in Stellung / Polen: Recht und Gerechtigkeit à la PIS / Kosovo: Ein "Kibbuz" für Serben D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken * Europa: Waffenlobby bringt sich in Stellung Schützenverbände, Waffenhersteller und -händler, Sportschützen und Sammler: Sie bombardieren Abgeordnete des Europäischen Parlaments derzeit mit Mails und Briefen, denn in Brüssel wird die Revision der Feuerwaffenrichtlinie verhandelt. * Deutsche Konzerne spenden für Trump Nur vier Prozent der Deutschen hätten ihn laut einer Umfrage des ARD-Deutschlandtrends gewählt. Doch einige deutsche Konzerne haben ihn großzügig mit Spenden unterstützt. * Türkei: Beitrittsverhandlungen abrechen? In der Türkei sind regierungskritische Medien massiv unter Druck geraten. Wegen angeblicher Terrorpropaganda wurden viele Journalisten und auch oppositionelle Politiker verhaftet. Können bei diesem Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit noch ernsthafte Beitrittsverhandlungen mit Erdogans Regierung geführt werden? * Polen: Recht und Gerechtigkeit à la PIS In Polen regiert die nationalkonservative Partei Prawo i Sprawiedliwosc (PiS), auf deutsch "Recht und Gerechtigkeit". Die Unabhängigkeit der Justiz scheint allerdings nicht zu ihren Prioritäten zu gehören. * Kosovo: Ein "Kibbuz" für Serben Auch 17 Jahre nach dem Kosovokrieg trauen sich viele Vertriebene nicht in ihre Heimat Kosovo zurück, weil der Hass zwischen Serben und Albanern im Kosovo immer noch präsent ist. Wie etwa im Süden, im Dorf Mushtisht. Vor dem Krieg lebten dort Serben und Albaner zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Preiß Originaltitel: Europamagazin

