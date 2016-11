tagesschau24 00:15 bis 01:15 Talkshow Fakt ist! Aus Dresden Heiliger Bimbam - wer braucht die Kirche noch? D 2016 Live TV Merken Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland genießen zahlreiche Privilegien. Trotz Trennung von Staat und Kirche zieht der Staat für sie die Kirchensteuern ein. Darüber hinaus zahlt er ihnen jährlich Staatsleistungen in Millionenhöhe - in diesem Jahr allein in Sachsen knapp 25 Millionen Euro. Und auch kirchliche Großveranstaltungen wie Kirchentage oder das aktuelle Reformationsjubiläums werden zusätzlich mit Steuergeldern unterstützt. Dabei ist nicht einmal ein Viertel der Menschen in Mitteldeutschland Mitglied einer der beiden Religionsgemeinschaften. "Die Kirchen haben mehr Einfluss als ihnen zusteht!", monieren die Kritiker. Und verweisen darauf, dass Kirchenvertreter in zahlreichen Gremien Sitz und Stimme haben. Unverhältnismäßig sei auch, dass viele Altenheime und Kindereinrichtungen hierzulande in kirchlicher Trägerschaft sind. Auf der anderen Seite ist der Ruf nach den Werten des "christlichen Abendlandes" wieder laut geworden. Viele konfessionslose Eltern schicken ihre Kinder bevorzugt in Kitas und Schulen, die in kirchlicher Trägerschaft sind. Was kann uns die Kirche heute noch geben? Was hat sie uns noch zu sagen? Wie wichtig ist sie für unsere kulturelle Identität? Sind Einfluss und Privilegien der Kirchen in hierzulande zu groß? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas F. Rook Gäste: Gäste: Rowena Jugl (Sachsens jüngste Pfarrerin), Rolf Schwanitz (SPD, Sprecher der konfessionsfreien Sozialdemokraten), Bernhard Venzke (Dominikanerpater), Andre Schollbach (Linke, Landtagsabgeordneter), Thomas Colditz (CDU, Landtagsabgeordneter) Originaltitel: Fakt ist!