Reportage Verschleiert im Norden Der Streit um das Burka-Verbot D 2016

Reporterin Nadia Kailouli ist Muslimin, in Deutschland geboren und sozialisiert, liberal, offen, selbstbewusst und gläubig. Für sie kam ein Kopftuch nie infrage. Sie respektiert, dass andere sich für ein Kopftuch entscheiden. Warum Frauen jedoch das Gesicht hinter einem Schleier verstecken, versteht sie nicht. In der Reportage "Verschleiert im Norden" spürt Nadia Kailouli dem Aufregerthema "Burkaverbot" nach. Sie lässt Kritiker und Befürworter zu Wort kommen. Sie erfährt, was im Koran selbst zur Verschleierung steht und wagt schließlich den Selbstversuch: Wie fühlt es sich als Frau an, komplett verhüllt durch eine norddeutsche Innenstadt zu laufen? Das Experiment wird für sie zu einer echten Grenzerfahrung.

Originaltitel: Verschleiert im Norden Regie: Nadia Kailouli/Maik Gizinski