ProSieben 23:25 bis 01:15 Actionfilm Blitz GB, F, USA 2011 Nach dem Roman von Ken Bruen 2016-11-18 04:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Knallhart, kollegial, kampferprobt: Das ist Jason Statham als Detective Sergeant Tom Brant. Zusammen mit seinem neuen Partner, Detective Inspector Porter Nash, wird er auf einen Polizistenmörder angesetzt. Über seinen Informanten Radnor erfährt Brant, dass ein gewisser Barry Weiss der Killer ist - und Weiss ist mit seiner Arbeit noch lange nicht fertig: Er will insgesamt acht Cops töten. Jetzt liegt es an Brant und Nash, ihn rechtzeitig zu fassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Tom Brant) Paddy Considine (Porter Nash) Aidan Gillen (Barry Weiss) Zawe Ashton (Elizabeth Falls) David Morrissey (Harold Dunlop) Ned Dennehy (Radnor) Luke Evans (Craig Stokes) Originaltitel: Blitz Regie: Elliott Lester Drehbuch: Nathan Parker Kamera: Rob Hardy Musik: Ilan Eshkeri Altersempfehlung: ab 18