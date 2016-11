ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons G.I. Homer USA 2006 Merken Die US-Army ist aufgrund der lodernden Krisenherde in aller Welt dringend auf der Suche nach neuen Rekruten und versucht ihr Glück in Springfield, blitzt aber dort bei allen ab. Kurzerhand lassen sie sich einen Termin in der Grundschule geben und überzeugen die Kinder davon, sich mit 18 unbedingt bei der Army zu melden. Bart unterschreibt einen Vorvertrag und bringt ihn stolz nach Hause. Marge ist entsetzt und schickt Homer ins Wehrbüro - jedoch mit verheerenden Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Nancy Kruse Drehbuch: Daniel Chun Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12