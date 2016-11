ProSieben 15:40 bis 16:05 Comedyserie The Big Bang Theory Feynmans Van USA 2015 2016-11-19 10:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Raj und Howard holen Leonard und Sheldon zu einem Junggesellen-Party-Roadtrip ab - im Van von Physik-Nobelpreisträger Richard Feynman! Doch das antike Vehikel macht den Jungs einen Strich durch die Rechnung ... Die Mädels feiern unterdessen bei Penny einen Junggesellinnen-Abschied, der ebenfalls ein wenig aus dem Ruder läuft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver