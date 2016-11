ProSieben 12:35 bis 13:05 Comedyserie How I Met Your Mother Das Duell USA 2005 2016-11-19 06:50 16:9 HDTV Merken Nachdem Lily schon länger nicht mehr in ihrem Apartment gewesen ist, muss sie, als sie dort wieder auftaucht, feststellen, dass ihre Wohnung in ein chinesisches Restaurant umgebaut wurde. Ted und Marshall bieten ihr an, dass sie bei ihnen einziehen kann. Mit der Zeit hat Ted jedoch den Eindruck, dass er in den eigenen vier Wänden unerwünscht ist. Nach einem Gespräch zwischen den Freunden soll der Ausgang eines Schwertkampfes darüber entscheiden, wer die Wohnung behalten darf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Lyndsy Fonseca (Tochter) David Henrie (Sohn) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Gloria Calderon Kellett Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12