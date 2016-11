ProSieben 09:30 bis 09:55 Comedyserie The Big Bang Theory Es waren doch nur Küsse USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Beziehungen innerhalb der Clique stehen allesamt vor einer Bewährungsprobe: Bernadette und Howard überlegen, wie sie Stuart möglichst freundlich aus ihrem Haus werfen. Raj wird Emilys morbide Seite langsam unheimlich und er überlegt, sich von ihr zu trennen. Leonard und Penny entschließen sich spontan, in Las Vegas zu heiraten. Doch dann gesteht er ihr einen Fehltritt. Am schwersten von allen hat es Amy - Sheldon hat sie einmal zu oft zutiefst verletzt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

