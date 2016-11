ProSieben 06:20 bis 06:45 Comedyserie How I Met Your Mother Die Kürbis-Schlampe USA 2005 16:9 HDTV Merken Eine Halloween-Party auf dem Dach seines Wohnhauses steht bevor, und auch dieses Jahr lässt sich Ted das Ereignis nicht entgehen. Doch eigentlich hofft er, ein Mädchen, das er vor vier Jahren dort getroffen hat, endlich wiederzusehen. Barney findet die Idee völlig dämlich und versucht, seinen Freund zu einer Party bei Victoria's Secret zu überreden. Ted gibt die Hoffnung nicht auf, doch dann taucht spätabends eine ganz andere Frau auf dem Dach auf und gesellt sich zu ihm ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Jeremy Gabriel (Mike) Lyndsy Fonseca (Daughter) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Brenda Hsueh Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 314 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 74 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 74 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 74 Min.