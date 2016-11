N24 Doku 23:55 bis 01:00 Dokumentation Im Todestrakt - Warten auf die Hinrichtung USA 2010 Merken In Texas' Osten, ungefähr 100 km nördlich von Houston, liegt Huntsville. Die Kleinstadt hat traurige Berühmtheit erlangt, denn hier befindet sich Amerikas bekannteste Hinrichtungsstätte: Durchschnittlich 16 Menschen werden in Huntsville jährlich per Giftspritze ins Jenseits befördert, das sind mehr als irgendwo sonst in der westlichen Welt. Die Dokumentation zeigt das texanische Staatsgefängnis, genauer gesagt den berüchtigten Todestrakt von Huntsville. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside Death Row