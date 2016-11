N24 Doku 17:55 bis 18:50 Dokumentation Der Planet in uns - Wie die Erde den Menschen formte USA 2012 Merken Die Erde hat unsere Spezies in der Vergangenheit geformt und zu dem gemacht, was sie heute ist. Über sieben Milliarden Menschen haben mittlerweile jeden Kontinent besiedelt und sich einen Platz am oberen Ende der Nahrungskette gesichert. Trotzdem sind wir auch heute noch unseren Urahnen ähnlicher als wir glauben: Die Art und Weise, wie unsere Sinne arbeiten, wie wir auf Bedrohung reagieren und sogar wie wir Sport treiben, ist das Ergebnis von Millionen Jahren Erdgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Earth made Man (2)