ONE 03:35 bis 04:25 Serien Die Stein Funkstille D 2011 2016-11-20 17:45 Live TV Merken Stefan ist der Vater von Karolas Kind Clemens - für Katja ist eine Welt zusammengebrochen. Sie hat sich von Stefan getrennt und wohnt jetzt bei ihrer Kollegin und Freundin Renée. Ausgerechnet jetzt fängt Karola als neue Kunstlehrerin an Katjas Schule an. Katja selbst hatte sie bei Fumetti als Ersatz für die ausgefallene Kunstlehrerin vorgeschlagen. Karolas erste Unterrichtstunde verläuft chaotisch. Die Schüler nehmen sie nicht ernst, und statt wie besprochen an der freien Luft zu malen, verschwinden sie und lassen Karola allein in einem Park zurück. Dabei tut sich der Schüler Timo als Initiator hervor. Katja trifft Karola bei der Suche nach den Schülern. Kurz darauf muss sie erleben, wie sich Timo im Park zu einer gefährlichen Mutprobe hinreißen lässt. Was führt dazu, dass Timo einerseits glaubt, er sei 'perfekt', andererseits aber bei Herausforderungen im Unterricht immer wieder ängstlich davonläuft? Seit einiger Zeit nimmt er zusätzlich teuren Unterricht bei einem auffällig werbenden Nachhilfeverein. Katja beginnt, hinter die Machenschaften des Nachhilfevereins zu kommen, der offenbar von einer Sekte gesteuert wird. Bei ihren nicht ungefährlichen Recherchen schaltet sich auch Stefan ein, um sie unterstützen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Katja Studt (Karola König) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Petra Kleinert (Reneé Reinhardt) Originaltitel: Die Stein Regie: Edzard Onneken Drehbuch: Gabriele Herzog, Scarlett Kleint Kamera: Marco Uggiano Musik: Curt Cress, Dirk Leupolz, Jens Oettrich

