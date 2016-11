ONE 22:35 bis 23:25 Krimiserie Happy Valley Start der 1. Staffel GB 2014 2016-11-18 01:40 Stereo 16:9 Wieder da Merken Wiederholung der düsteren Krimiserie um eine Entführung. Yorkshire - Großbritannien: Polizei Sergeant Catherine Cawood muss erfahren, dass der Mann, der für den Tod ihrer Tochter Becky verantwortlich war, seit einigen Tagen wieder auf freiem Fuß ist. Tommy Lee Royce hatte Becky mehrfach vergewaltigt, und sie hatte Selbstmord begangen, nachdem sie ein Kind von ihm auf die Welt brachte. Steckt Tommy Lee Royce auch hinter der Entführung der Tochter eines reichen Unternehmers? Catherine ermittelt und muss schnell feststellen, dass Tommy Lee Royce nicht untätig war ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Lancashire (Catherine Cawood) Moey Hassan (Newsagent) Pauline Jefferson (Old Lady) Sophie Rundle (Kirsten McAskill) Ben Wright (Youth 1) Phil Featherstone (Youth 2) James Burrows (Liam Hughes) Originaltitel: Happy Valley Regie: Euros Lyn Drehbuch: Sally Wainwright Kamera: Ivan Strasburg Musik: Ben Foster