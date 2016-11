ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 155 D 2006 Stereo Live TV Merken Christian will aus der Frauen-WG ausziehen. Als Tanja das mitbekommt, ist sie sauer, weil Laura Christian ihrer Meinung nach rausgeekelt hat. Tanja hingegen ist von Christian mehr als angetan und besorgt ihm eine neue Wohnung. Dafür erklärt sich Christian bereit, mit ihr zusammen an einem Tanzwettbewerb teilzunehmen. Schon die erste Probe zeigt, dass Christian als Tänzer nicht ganz unbegabt ist, was auch Laura registriert. Sehnsuchtsvoll beobachtet sie die beiden, die so ausgelassen und glücklich scheinen. Als Christian Laura trifft, die heimlich ein paar Tanzschritte macht, nimmt er sie in den Arm und zeigt ihr, dass auch sie tanzen kann. Laura lässt sich fallen, fühlt sich von Christian angezogen und küsst ihn. Marie möchte nicht nach Marbella ziehen. Lars zeigt Verständnis und schlägt ihr vor, sich das Ganze in Ruhe zu überlegen. Zwar ist Marbella genau das, was ihm gefallen würde, aber er wird Marie zu nichts drängen. Gegenüber Xaver spricht Marie offen von ihren Ängsten: Sie kennt Lars noch nicht so lange. Was, wenn sie und Lars sich nicht verstehen? Doch als Hildegard Marie mit ihren mütterlichen Zweifeln bedrängt, macht sie den entscheidenden Schritt: Sie will nicht länger, dass ihre Eltern ihre Zukunft bestimmen, sie geht mit Lars nach Marbella! Schon am nächsten Tag reisen die beiden ab. Hildegard ist fassungslos... Nachdem Natalie Xaver erklärt hat, dass sie ihr Kind alleine aufziehen wird, reagiert Xaver trotzig und wendet sich von ihr ab. Aber nicht lange: Er liebt sie und sie ihn. Das wird auch Natalie klar und sie bittet Xaver, bei ihr zu bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Christof Arnold (Christian Deville) Julia Haacke (Natalie Hoffmann) Jan van Weyde (Xaver Steindl) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Klaus Knoesel, Siegi Jonas Drehbuch: Günter Overmann