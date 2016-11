ONE 06:15 bis 06:45 Show Startrampe Musik und Newcomer Auf Roadtrip mit dem Singer-Songwriter L'aupaire - Best of 2015 D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Startrampe - rückt junge Musiker ins Rampenlicht und schickt sie auf eine Reise quer durch die Republik. Eine Woche lang unterwegs im Oldtimer-Bus. Konzerte spielen, Idole treffen und neue Songs aufnehmen. Die Optionen sind so zahlreich wie die zurückgelegten Kilometer. In dieser Sendung gibt's alle Highlights des Startrampe-Roadtrips mit L'aupaire. Vom Besuch bei seinem Produzenten in Mannheim bis zur Floßfahrt auf der Donau, vom ultra-spontanen Musikvideodreh in Wien bis zum großen Live-Finale mit Band beim Sziget-Festival. * In der Budapester Wohnung seiner Großeltern hat L'aupaire die Songs für seine "Rollercoaster"-EP und sein Debütalbum skizziert und dabei die verschiedensten Instrumente ausprobiert. Doch Robert ist kein Eigenbrötler. Immer wieder kamen andere Musiker dazu und mit ihnen (oder notfalls solo) ist Robert nun ständig auf Tour und auf Festivals. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laury Reichart Originaltitel: Startrampe

