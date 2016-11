RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Die Affen von Marrakesch D 2010 Live TV Merken Sandra Mann bekommt von Sängerin Kathrin Wiedmann Styling-Tipps für ihre heimliche Hochzeit auf der Albatros. Ehemann Michael weiß immer noch nichts davon. Pater Ralf besichtigt mit Künstlerkollegen auf Fuerteventura eine Ziegenfarm und brilliert mit seinen Spanisch-Kenntnissen.- Koch-Azubi Christopher will den Chefkoch beeindrucken und strengt sich sehr für das grandiose "Buffet Magnifique" an. Zauberer Kalibo lernt in Marrakesch von Sängerin Katrin das Feilschen und die Manns machen Bekanntschaft mit den Affen vom Henkersplatz. Schlagerstar Tony Marshall bringt das Schiff zum Schunkeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer