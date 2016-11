RTL II 08:55 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Sabrina (30) und Elisa (25) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Sabrina (30) ist eine große Anhängerin der Jumpstyle- und Techno-Szene. Sabrina hat nicht wenige Talente bzw. Hobbys, die ihre Freizeit und ihren Alltag bestimmen: Jumpstyle tanzen, putzen und noch mal Jumpstyle tanzen. Dabei kommen ihre Söhne Brandon (11) und Ray (6) sowie ihr neun Jahre jüngerer Verlobter Dominic (21) nicht zu kurz. Sabrina hat wenig Verständnis für ungepflegte und schmuddelige Leute, egal in welcher Form. So wird Dominic durch den kürzlich eingeführten Haushaltsplan gut in das idyllische Familienleben einbezogen, indem er Sabrina in der täglichen anstehenden Hausarbeit unterstützt. In der österreichischen WG von Elisa (25), Babsi (24) und Felix (26) haben sich alle lieb. Die drei haben eine Lebensgemeinschaft gegründet und zelebrieren täglich die Liebe zu Mensch, Tier und Natur. Elisa und ihre Mitbewohner lehnen es ab, tierische Produkte zu sich zu nehmen und leben vegan. Nach dem Büro - Elisa arbeitet als Übersetzerin, Babsi und Felix sind in der IT-Branche tätig - dreht sich alles um das Wohl der Tiere. Ehrenamtliche Tätigkeiten fürs Tierheim, Organisation von Tierschutzaktionen und streng vegane WG-Kost sind Teil des Lebens von Elisa und ihren Mitstreitern. Gemeinsame Spieleabende, Diskussionsrunden und Bücherlesen sorgen hier für innere Zufriedenheit. Und im gemeinsamen Wohnzimmer gibt es keine TV-Abende, sondern tiefgründige Gespräche. Jetzt tauschen die überzeugte Veganerin Elisa und die ordnungsliebende Sabrina für einige Tage die Familien. Auf beide Frauen wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

