RTL NITRO 15:40 bis 16:05 Comedyserie King of Queens Folge: 103 Himmel und Hölle USA 2002 HDTV Als Doug und Carrie beim Einkaufen ausgerechnet auf Father McAndrew von ihrer Kirchengemeinde treffen, bittet der sie, doch wieder mal in der sonntäglichen Messe vorbeizuschauen. Weil sich die beiden nicht trauen, dem Kirchenmann einen Korb zu geben, finden sie sich kurz darauf widerwillig in der Heiligen Messe wieder. Während der Predigt schickt Carrie ein Stoßgebet zum Himmel, in dem sie um eine Gehaltserhöhung bittet - die sie am folgenden Tag prompt bekommt! Daraufhin ist sie vom Beten kaum noch abzubringen, doch zu Dougs großem Missfallen erbittet sie die himmlische Hilfe für immer profanere Dinge wie Schuh-Sonderangebote. Doug versucht daraufhin, seine Frau zur Vernunft zu bringen und ihr klarzumachen, dass der Herrgott solcherart weltliche Dinge niemals erhören würde, aber bald darauf erwischt Carrie ihren Mann dabei, wie er den Himmel in einem Gebet um einen Sieg der "Jets" anfleht. Unterdessen hat Arthur eine Besichtigung des Hauses organisiert, um einen möglichst zahlungskräftigen Käufer zu finden. Leider haben weder Doug noch Carrie etwas davon geahnt, dass Arthur ihr Haus verkaufen möchte... Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Patton Oswalt (Spencer "Spence" Olchin) Victor Williams (Deacon Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick Altersempfehlung: ab 12