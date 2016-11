RTL 20:15 bis 21:55 Show Sascha Grammel live! Ich find's lustig Das Bühnenprogramm mit Sascha Grammel D 2016 2016-11-20 12:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken 'Ich find's lustig' ist Grammels bisher persönlichstes Werk und entführt die Zuschauer genau wie seine Erfolgsprogramme "Hetz mich nicht!" und "Keine Anhung" erneut zum herrlich-unbeschwerten Spaß für die ganze Familie in das liebgewonnene La-La-Land unseres dauergutgelaunten Bauchredner-Sympaticos und seines weiter stetig wachsenden, kunterbunten Grammel-Zoos. Aufgezeichnet im Theater am Marientor in Duisburg, der 'Perle des Ruhrgebiets', ist 'Ich find's lustig' wieder eine typisch verrückt-grammelige One Man-Show geworden, ein Vogel-, Schildkröten- und Hamburger-Bühnenspektakel in allerbester Grammel-Tradition. Witzig, albern, zauberhaft, manchmal irgendwie sinnlos, aber immer wahnsinnig komisch und natürlich auch mal ganz tief ans Herz gehend! Spandaus-blondeste-Bauchrednerversuchung-seit-es-Frisuren-gibt ist seinem bewährten Erfolgsrezept weiter treu geblieben: wunderbar skurrile Geschichten, einmalig schräge, aber allesamt durchweg supernette Typen und unvergleichlich lebendige Puppenfiguren und ein wieder einmalig liebevolles Bühnenbild, das jeden Zuschauer endgültig in Grammels ganz eigene Welt entführt. Und dazwischen Meister Lustig höchstpersönlich, der seinen geradezu kindlichen Spaß an dem ganzen Blödsinn nie ganz verbergen kann und offensichtlich nichts wirklich ernst nimmt. Aber auch von niemandem seiner hellwachen Bühnenkollegen wirklich ernst genommen wird! Warum auch? Es macht einfach Spaß, sich auf diese komplett wildgeworden-grammelige Puppen-Truppe einzulassen. Mehr Blödsinn geht nicht! Bauchrednerehrenwort! Und wem das Alles noch nicht albern genug ist, der kann sich auf Mieze, Saschas eigenwilligen aalglatten Fisch - genannt Stubentiger - und den 'Käse der Wahrheit', "the cheese of truathe" freuen. Nej! Doch! Ahoi! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sascha Grammel live! Ich find's lustig

