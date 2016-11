SWR 03:40 bis 04:25 Reportage Expedition in die Heimat Im Wildenburger Land und an der Sieg D 2015 2016-11-21 08:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Eine Region wie im Märchen - mit stolzen Burgen, geheimnisvollen Schlössern und einem echten Grafen. Hier könnte wunderbar die Heimat von Rotkäppchen, Dornröschen und Rapunzel sein. Das liegt an der Naturfülle des Wildenburger Landes: riesige Waldflächen, idyllische Bachtäler und weite, grüne Hochplateaus. Es wird gejagt, gefischt, genossen. Stadtkinder verbringen hier naturnahe Ferien voller Spaß und Entdeckungen, eine buddhistische Nonne empfängt Besucher in ihrem Einsiedler-Kloster und Mountainbiker und Paraglider fühlen sich wie im Paradies. So viel Natur wirkt Wunder: Der stumme kleine Hanns-Josef lernt in seiner Heimat auf märchenhafte Weise sprechen - und schreiben. Den bekannten Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil und andere sehr entspannte Zeitgenossen trifft Jens Hübschen auf seiner Expedition ins Wildenburger Land. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Originaltitel: Expedition in die Heimat

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 412 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 222 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 142 Min. Blade 2

Actionfilm

RTL II 02:15 bis 04:00

Seit 97 Min.