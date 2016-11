SWR 00:10 bis 00:55 Show Nuhr auf Arbeit Von und mit Dieter Nuhr D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein Kabarettist macht sich Gedanken über Arbeit. Das ist gut, denn er kann von außen auf das Thema gucken. Regelmäßige Arbeit, körperliche Tätigkeit, abhängige Beschäftigung, all dies ist ihm fremd. Frühes Aufstehen kennt er nur vom Hörensagen. Dieter Nuhr kann mit Fug und Recht behaupten, das Thema "Arbeit" mit wissenschaftlicher Distanz zu bearbeiten. Arbeit kann Erfüllung, Anstrengung, Last oder auch Strafe sein. Wer sie hat, hadert, wer keine hat, auch. Gerade junge Menschen haben oft falsche Vorstellungen. Sie wollen "was mit Medien" machen, sitzen am Ende in der Buchhaltung eines Shoppingsenders, andere wollen "mit Menschen" zu tun haben und werden Bestatter. Die Vielfalt ist großartig. Auf dem Arbeitsmarkt ist für jeden etwas dabei. Die einen schreiben, die anderen schippen. Kaufen und verkaufen, das große Rad der Wirtschaft dreht sich, und am Ende ist immer der andere reich und man selber pleite. Warum ist das so? Dieter Nuhr weiß es nicht, gibt aber trotzdem Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nuhr auf Arbeit