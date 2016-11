SWR 12:25 bis 13:15 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo Ein Apfel macht einen Namen / Brutsaison bei den Loris / Michael Tempelhoff und Jörg Gräser bei den Erdmännchen D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein Apfel macht einen Namen - Baru! So heißt er also nun, der kleine Tapirbulle. Den Namen hat er sich quasi selbst ausgesucht, ohne dass er es wusste. Hintergrund: viele kleine Äpfel mit jeweils einem bunten Buchstaben lagen auf der Anlage. Jeder Apfel stand für einen Namen. Der Buchstabenapfel, der zuerst verspeist wird ist entscheidend. Brutsaison bei den Loris - oder: die Reise nach Jerusalem - Endlich ist Frühling und Petra Friedrich will die Nistkästen bei den Loris anbringen, damit diese endlich mit dem Nestbau beginnen können. Auch Ziehkind Lumpi hat endlich eine feste Partnerin und Petra hofft, dass auch er dieses Jahr für Nachwuchs sorgt. Es gibt nur ein Problem: noch sind nicht alle Nistkästen fertig. Einige Loris werden wohl in die Röhre gucken. Lumpi hat in der Gruppe nach wie vor nicht viel zu melden und muss den ersten Kasten dem Alphapärchen überlassen. Ob er noch einen Kasten abbekommt. Michael Tempelhoff und Jörg Gräser bei den Erdmännchen - Ein ungewohnter Handlanger treibt auf der Erdmännchen-Anlage sein Unwesen. Ein ewig grantelnder Michael Tempelhoff unterstützt Jörg Gräser beim Bau eines Kletter-Aussichtspunktes. Die Sendung erzählt Geschichten von Menschen und Tieren aus dem Zoo Leipzig, beleuchtet den Alltag hinter den Kulissen eines der renommiertesten Zoologischen Gärten Europas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.