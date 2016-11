SWR 09:35 bis 10:05 Regionales Wir im Saarland - Das Magazin "Bahn frei" oder bahnfrei? Streit um S-Bahn nach Zweibrücken / Ignoriert oder hochgespielt? - Diskussion um Brandschutz im Saarland / Chancen und Risiken - Die digitale Fabrik wird Wirklichkeit / Geisterstunde - Spukgeschichten aus Sulzbach D 2016 Stereo 16:9 Merken "Bahn frei" oder bahnfrei? Streit um S-Bahn nach Zweibrücken Das Saarland verhandelt mit Rheinland-Pfalz über die Verlängerung der S-Bahn von Homburg nach Zweibrücken. Das Nachbarland hat großes Interesse daran, die aus Mannheim kommende Bahn nicht in Homburg enden zu lassen. Und auch im Raum Homburg warten viele schon seit Jahren auf die Verlängerung über eine stillgelegte Bahntrasse. Doch das Saarland blockiert, so zumindest empfinden das viele Bürger und Bahnaktivisten. Und bei dieser Kritik geht es längst nicht mehr nur um die Frage, ob die Bahn kommt oder nicht. Ignoriert oder hochgespielt? - Diskussion um Brandschutz im Saarland Im Saarland müssen künftig auch Privatgebäude mit Rauchmeldern ausgestattet werden. Die entsprechende Frist läuft zum 31. Dezember ab. Trotzdem ist die Nachfrage nach Rauchmeldern nicht so stark gestiegen wie erwartet. Wird Brandschutz nicht ernst genommen? Andererseits sagen Architekten und Bauherren, dass Brandschutz bisweilen übertrieben wird. Die Auflagen würden mitunter weit über den gesetzlich geforderten Rahmen hinausgehen. Brandschutz, eine lebensnotwendige Maßnahme oder übertriebene Bürokratie? Was in vielen Unternehmen noch Zukunftsmusik ist, gehört bei Bosch in Homburg seit zwei Jahren zum Alltag. Eine Multiproduktionslinie vernetzt Mitarbeiter und Fertigungsteile, gibt digitale Arbeitsanweisungen und erkennt Fehler. Das spart Zeit und verhindert Ausschuss. Bosch will sich mit Industrie 4.0 im Hochlohnland Deutschland fit für die Zukunft machen. Die digitale Fabrik muss aber auch den Beschäftigten nützen, fordern Gewerkschaften. Gläserne Mitarbeiter dürfe es nicht geben. Chancen und Risiken von Industrie 4.0 müssten fair geteilt werden. Geisterstunde - Spukgeschichten aus Sulzbach "Wenn sie nachts keine Ruhe finden, irren sie umher." Das zumindest behaupten einige Sulzbacher, wenn sie auf die Gruft einer Sulzbacher Industriellenfamilie angesprochen werden. An der Grabstätte im Sulzbacher Wald soll es spuken. Hier sollten einst die sterblichen Überreste von Auguste und Georg Appolt ihre ewige Ruhe finden. In unserer Reihe "Verborgene Orte" gehen wir auf Spurensuche und finden heraus, was August der Legende nach den ewigen Schlaf raubt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Gebhardt Gäste: Gäste: Bernd Becker (LFV Saarland) Originaltitel: Wir im Saarland

