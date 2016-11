SWR 06:30 bis 07:00 Magazin Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Klassiker aus Europa D 2015 Stereo 16:9 Merken Global ist normal und für die Küche eine echte Bereicherung. Egal, wo man im Urlaub was gegessen hat, man kann es Zuhause mit frischen Produkten nachkochen. Alleine die nationale Küche Europas ist vielfältig und jedes Land hat seinen ganz eigenen Geschmack. Ganz im Sinne von "Besser statt mehr" arbeitet Björn Freitag mit den landestypischen Produkte, die auch hierzulande auf dem Wochenmarkt zu bekommen sind und für gute Qualität stehen. Für Griechenland gehen ein Kürbis, Paprika und Zucchini an den Start und treffen sich in einem Gemüseküchlein mit Zaziki. Italien ist mit Melanzane alla Parmigiana vertreten und dann geht es weiter nach Frankreich zum legendären Coq au vin. Und zur Krönung bereitet Björn Freitag eine spanische Crema Catalana zu. Europa deckt den Tisch- das alles wie immer einfach und köstlich. In kleinen Küchen-Videos erzählen die Zuschauer von Pech und Pannen beim Kochen. Björn Freitag versucht zu helfen und gibt sehr praktische Tipps: von der kleinen Pfefferkunde bis zum richtigen Messerschärfen. Der Spitzenkoch verrät so manches Geheimnis seiner Kochkunst. Zudem meldet sich via Netz Gemüse-Blogger Ralf Roesberger aus Rommerskirchen mit nützlichen Tipps für den Gemüsegarten. Den Selbstversorger hat der Koch auf seinen Touren durchs Land kennen und schätzen gelernt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag

