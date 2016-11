TLC 21:05 bis 22:00 Dokusoap Paranormal Investigation - Geistern auf der Spur Geister im Zug CDN 2016 Merken In einem Eisenbahn-Museum nahe Cleveland, Ohio, werden historische Züge aufbewahrt. Die meisten sind unauffällig, doch einer sticht heraus: der Todes-Wagon! 26 Männer, Frauen und Kinder starben hier im Jahr 1943 einen qualvollen Tod, als der Personenzug mit einem Güterzug zusammenstieß. Die Lokomotive des Güterzugs raste seitlich in den Wagon und blies glühendheißen Dampf ins Innere, so dass die Fahrgäste bei lebendigem Leib verbrannten. Augenzeugen berichten, dass der Zug seitdem von den Geistern der Opfer heimgesucht wird. Außerdem in dieser Folge: Ein dämonisches Kind und die ruhelose Seele eines gewalttätigen Schuldirektors wollen Geisterjägern ans Leder. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Haunted Case Files