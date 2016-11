TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben Cruefest USA 2008 Merken Tattoo-Künstlerin Kat von D legt viel Wert auf Vielseitigkeit und lässt sich nicht in Schubladen pressen. Das gilt auch für ihren Musik-Geschmack. Die Tattoo-Expertin liebt Ludwig van Beethoven über alles und trägt auch ein Tattoo des großen Komponisten auf der Haut. Andererseits lässt es die attraktive L.A.-Lady gerne richtig krachen - am besten bei fetzigen Rocksounds. Kein Wunder also, dass in Kats Studio immer wieder Stars aus der Branche vorbeischauen, um sich bei ihr Tattoos stechen zu lassen. In dieser Episode ist es zum Beispiel Mötley Crüe-Mitglied Nikki Six, der Kat wegen eines Portraits seines Band-Kollegen Mick Mars einen Besuch abstattet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LA Ink