Das Erste 02:45 bis 04:48 Drama Under Fire USA 1983 Nach einer Erzählung von Clayton Frohman Der amerikanische Fotojournalist Russel Price (Nick Nolte) verlässt den Tschad, als der Kampf der revolutionären Sandinisten gegen den Diktator Somoza in Nicaragua 1979 die entscheidende Phase erreicht. In Südamerika erhofft er sich spektakulärere Bilder, als der Krieg in Afrika sie hergibt. Seine Kollegin Claire Stryder (Joanna Cassidy) begleitet ihn. Sie war bisher mit Alex Grazier (Gene Hackman) liiert, der ebenfalls als Journalist arbeitet, hat sich jetzt aber für Price entschieden. In Nicaragua lernen die beiden den zwielichtigen Jazy (Jean-Louis Trintignant) kennen. Als Price endlich den charismatischen Guerillaführer Rafael (Jorge Zepeda) aufnehmen kann, ist es nicht das Foto, von dem er träumt, denn Rafael ist tot. Price lässt ihn jedoch in seinem Bild auf Drängen der Sandinisten auferstehen und wird dadurch selber in den Strudel der Revolution hineingezogen, über die er nur berichten wollte. "Under Fire" zeigt den Höhepunkt des damaligen Bürgerkriegs in Nicaragua aus der Sicht des Bildreporters, der seine distanzierte Position nicht durchhalten kann. Neben Ed Harris, Jean-Louis Trintignant und Gene Hackman spielte Nick Nolte die Hautrolle. Schauspieler: Nick Nolte (Russell Price) Joanna Cassidy (Claire Stryder) Gene Hackman (Alex Grazier) Jean-Louis Trintignant (Marcel Jazy) Richard Masur (Hub Kittle) Ed Harris (Oates) René Enríquez (Präsident Somoza) Originaltitel: Under Fire Regie: Roger Spottiswoode Drehbuch: Clayton Frohman, Ron Shelton Kamera: John Alcott Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16