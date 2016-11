Das Erste 01:15 bis 02:43 Actionfilm Sniper - Der Scharfschütze USA, PER 1993 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Panama, 1992. Nach dem Ende der Noriega-Herrschaft soll das Volk eine neue Regierung wählen. In Washington aber fürchtet man, dass der abtrünnige General Álvarez (Frederick Miragliotta) und seine Rebellenarmee die Wahlen sabotieren und einen Putsch starten könnten. Um dies zu verhindern, erhält der amerikanische Army-Scharfschütze Tom Beckett (Tom Berenger) von der CIA den Auftrag, in geheimer Mission nach Panama zu reisen, um Álvarez zu töten. Einzelgänger Beckett ist ein erfahrener Soldat, der bei zahlreichen Spezialeinsätzen über 70 Zielpersonen ausgeschaltet hat. Daher ist er alles andere als begeistert, als man ihm für den Einsatz im Dschungel einen Anfänger zur Seite stellt: Richard Miller (Billy Zane) ist zwar ein exzellenter Schütze, doch was Kampfeinsätze betrifft, ein absoluter Grünschnabel. Von der ersten Begegnung an herrscht zwischen den beiden ungleichen Männern gegenseitige Antipathie. Mit verbalem Schlagabtausch versuchen sie, sich auf Distanz zu halten. In der grünen Hölle Mittelamerikas gelandet, muss Miller sich jedoch bald zähneknirschend den Anweisungen des erfahrenen Beckett beugen. So kooperieren sie notgedrungen mit einer Guerilla-Truppe, damit diese ihnen einen Weg durch unbekanntes Gebiet weist. Als Miller es nicht fertigbringt, einen feindlichen Söldner zu erschießen, den er aus der Ferne im Visier hat, zieht er sich weiteren Unmut von Beckett und den Guerilleros zu. Obwohl General Álvarez schwer bewacht wird, gelingt es dem Scharfschützen-Duo, ihn auszuschalten. Damit aber geht das Abenteuer erst richtig los: Auf der Flucht vor Álvarez' Männern wird Beckett gefangen genommen und landet in den Händen des Ex-CIA-Söldners El Cirujano - "Der Chirurg" (Ken Radley) - jenes Mannes, den Miller laufen ließ. Nun ist es an Miller, seinen Partner aus der Gewalt des Sadisten zu befreien. Mit "Sniper - Der Scharfschütze" hat Luis Llosa einen ebenso spannenden wie intelligenten Actionthriller inszeniert. Denn bei aller Dramatik lässt der Film immer wieder subtile Kritik an der amerikanischen Interventionspolitik und "schmutzigen" CIA-Aktionen anklingen. In den Hauptrollen des von Kameramann Bill Butler hervorragend fotografierten Films überzeugen Tom Berenger und Billy Zane. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Berenger (Tom Beckett) Billy Zane (Richard Miller) J. T. Walsh (Major Chester von Damme) Aden Young (Doug Papich) Ken Radley (El Cirujano) Frederick Miragliotta (Alvarez) Vanessa Steele (Mrs. Alvarez) Originaltitel: Sniper Regie: Luis Llosa Drehbuch: Michael Frost Beckner, Crash Leyland Kamera: Bill Butler Musik: Gary Chang Altersempfehlung: ab 16