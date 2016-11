Das Erste 20:15 bis 21:45 Tragikomödie Wer aufgibt ist tot D 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tolle Tragikomödie



"Lohmann sagt, wann es mit Lohmann vorbei ist." Glaubt Lohmann. Der großmäulige Vertreter will partout nicht einsehen, dass er so gut wie über den Jordan ist. Sein Körper liegt nach einem Autounfall in der Klinik, seine Frau muss entscheiden, ob die Geräte abgestellt werden. Doch seine Seele verharrt in einer Zwischenwelt.

Diese bietet zumindest noch eine Chance, wie Paul von seinem persönlichen Engel erfährt: Er kann die letzten Stunden vor dem Unfall immer wieder durchleben. Und das will er nutzen, um zumindest in guter Erinnerung zu bleiben. Keine leichte Aufgabe bei seinem verkorksten Dasein: Im Job ausgebrannt, von Frau und Tochter entfremdet, Branntweinprobleme … Wird so einem die Image­korrektur auf den letzten Metern gelingen?



Klasse Besetzung



"In der Besetzung liegt der Schlüssel zum Film", sagt Regisseur Stephan Wagner über seinen Hauptdarsteller. Fürwahr: Wie ­Bjarne Mädel wandelt kaum ein Zweiter auf dem Pfad zwischen Komik und Trauer, zwischen Klamauk und Philosophie. Ob als ­Ernie in "Stromberg", als "Tatortreiniger" oder als Dietmar in "Mord mit Aussicht": Seine Figuren wachsen uns mit all ihren Fehlern ans Herz. Und so kann man auch seinem Paul Lohmann nie richtig böse sein. Er ist zwar nur "ein durchschnittlicher Angeber", wie Mädel sagt, aber einer mit Herz.



Zwischen Miller und Murmeltier



Das Drehbuch komponiert auf wunderbare Art Motive aus Arthur Millers "Tod eines Handlungsreisenden" mit Zeitschleifes­päßen à la "Täglich grüßt das Murmeltier". Liebevolle Details – optische, dramaturgische und schauspielerische – erwarten einen aufmerksamen Zuschauer. Und der wird am Ende mit einer einfachen, aber aufbauenden Botschaft belohnt: Das eigene Leben mag nicht perfekt sein, aber es ist besser als gar keins. Und: Aufgeben kommt nicht in die Tüte! Bildergalerie Schauspieler: Bjarne Mädel (Paul Lohmann) Katharina Marie Schubert (Edith Lohmann) Amber Bongard (Sonja Lohmann) Friederike Kempter (Angie) David C. Bunners (Max) Charlotte Bohning (Ärztin) Viola Pobitschka (Jutta) Originaltitel: Wer aufgibt ist tot Regie: Stephan Wagner Drehbuch: Christian Jeltsch Kamera: Thomas Benesch Musik: Ali N. Askin Altersempfehlung: ab 6