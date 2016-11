TLC 03:35 bis 04:20 Dokumentation Internet der Lügen Der Bombenangriff GB 2014 Merken Seit der Trennung von seiner Frau lebt Barry Hornstein mit Sohn Jack alleine in einem eleganten Viertel von Portland. Eines Morgens entdeckt der 59-Jährige einen mit Isoband umwickelten Gegenstand in seiner Einfahrt. Er will das seltsame Päckchen mit dem Fuß wegkicken und löst damit den Zünder aus: Die Bombe explodiert und zerfetzt Barrys Bein, das amputiert werden muss. Der Makler hat keine Ahnung, wer ihm nach dem Leben trachtet. Doch da er eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hat, fällt der Verdacht auf Noch-Ehefrau Kathy. Wenig später startet ein Unbekannter im Internet eine Terror-Kampagne gegen den 19-jährigen Jack und beschuldigt ihn des versuchten Mordes an seinem Vater. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Web of Lies

