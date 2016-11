TLC 15:30 bis 16:00 Dokusoap Mein Traum in Weiß Herrenwahl USA 2008 Merken Normalerweise haben Ehemänner in spe bei der Wahl des Brautkleids wenig mitzureden, nicht so in dieser Episode. Hier sind gleich drei Verlobte am Werk: Nummer eins erscheint persönlich bei Kleinfeld Bridal und fordert ein Modell mit besonders tiefem Dekolleté. Nummer zwei bleibt dem Laden zwar fern, beeinflusst die Kleiderwahl aber aus der Ferne. Und der dritte Fast-Ehemann macht seiner Liebsten einen Strich durchs Brautkleid: Er lässt die Hochzeit im letzten Moment platzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress