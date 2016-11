TLC 12:25 bis 12:50 Dokumentation Zwei Brüder mit Geschmack Die Prüfung GB 2012 Merken Diese Woche geht es ums Ganze! Obwohl Chefkoch Henry die meisten der vergangenen Pasteten-Schlachten für sich entscheiden konnte, ist der heutige Wettkampf das Zünglein an der Waage: Die britische Bäckerinnung wird nämlich die Entscheidung über den Gesamtsieger treffen. Henry steigt mit einer karamellisierten Apfel-Pie in den Ring, die bei der hochkarätigen Expertenjury Kindheitserinnerungen wecken soll. Sein Bruder Tom kontert mit einer Hähnchen-Pie, die - dank Thymian, Estragon und Speck - zum gigantischen Geschmackserlebnis werden soll. Außerdem in dieser Episode: ein selbstgebauter Räucherofen und die perfekte Zubereitung von Filet Wellington. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fabulous Baker Brothers