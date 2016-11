TLC 06:40 bis 07:00 Dokusoap Mein Traum in Weiß Unterschiedliche Ansichten USA 2009 Merken Beauty Queen Amanda Sellers steht sehr unter der Fuchtel ihrer Mutter. Schon als Kleinkind wurde sie von Mama zu Schönheitswettbewerben geschleppt und durfte nicht allein entscheiden, welche Kleidung gekauft wurde. Auch bei Amandas Hochzeit möchte die resolute Brautmutter in spe das letzte Wort haben, doch hier gehen die Geschmäcker der beiden extrem auseinander: Mama liebt pompöse Cinderella-Roben, ihre Tochter hätte gern ein schlichteres Modell. Wird sich Amanda endlich durchsetzten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randy Fenoli (Fashion Director) Originaltitel: Say Yes to the Dress

