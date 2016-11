VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Bruderliebe USA 2007 2016-11-19 01:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Die 17-jährige Julie Donovan wurde in einem Wald vergewaltigt und ermordet. Neben dem Opfer wurde eine Baseballmütze gefunden und die DNS darauf führt die Ermittler zu Jadon Odami. Jadon und sein Bruder Ezra haben mit Julie auf einer Verbindungsparty der Universität getanzt, wie Zeugen berichten. Die beiden Jungs sind die einzigen Farbigen in der Studentenvereinigung. Beide sind hochbegabt und haben die High School im Gefängnis mit Bestnoten abgeschlossen. Allerdings sind sie bereits öfters straffällig geworden. Sie sind bei mehreren Pflegefamilien aufgewachsen, da ihrer drogensüchtigen Mutter das Sorgerecht entzogen wurde. Unter dem erhöhten Druck der Ermittler gesteht Jadon plötzlich den Mord an Julie. Sein Bruder Ezra ist noch flüchtig. Wie sich herausstellt, gehören Jadon und Ezra zu einer brutalen Gang mit dem Namen 'Corner Hustlers'. Ihr Anführer, Jimmy McDonnell, soll ebenfalls verhört werden. Als die Cops Jimmy festnehmen wollen, taucht plötzlich Ezra auf und schießt um sich. Jimmy stirbt dabei. Captain Cragen will den Fall abschließen, da er das Geständnis von Jadon hat, doch Detective Lake glaubt, dass die beiden Jungs unschuldig sind, und ein ganz anderer die Tat begangen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Diane Neal (A.D.A. Casey Novak) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Adam Beach (Detective Chester Lake) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Juan J. Campanella Drehbuch: Mick Betancourt Kamera: Phil Oetiker Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16