Hautnah: Die Tierklinik Französische Bulldogge "Kyra" / Shiba Inu- Hündin "Faymie" / Labrador-Retriever "Sam" / Europäische Kurzhaar-Katze "Findus" D 2016

Heute geht es um die folgenden Fälle: Französische Bulldogge 'Kyra': Vor kurzem wurde Bulldogge "Kyra" als Notfall in die Tierklinik gebracht. "Kyra" befand sich während ihrer Einlieferung bereits in der Geburtsphase, doch ihr erster Welpe steckte in Steißlage fest und verstarb. In der Tierklink entschied sich Tierärztin Uta Rönneburg für einen Not-Kaiserschnitt und konnte somit das Leben der drei anderen Babys retten. Für "Kyras" Besitzer eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Heute sind Hündin "Kyra" und ihre drei Welpen zum Kontrolltermin bei Uta Rönneburg. Die Tierärztin untersucht "Kyras" OP-Narbe und ist gespannt wie sich die drei Welpen entwickeln. Shiba Inu- Hündin 'Faymie': Shiba Inus sind scharfsinnige und sehr sportliche Hunde. "Faymie" gehört zu dieser japanischen Hunderasse, jedoch ist Sport für die Hündin vorerst gestrichen. "Faymie" hat Probleme mit den Gelenken und einen Tumor an der Gesäugeleiste. Ihre Besitzer sind sehr besorgt, denn am Tag der geplanten Tumor-OP, hat die Haustierärztin in einer Voruntersuchung Schatten auf "Faymies" Lunge festgestellt. Ob sich der Verdacht der Haustierärztin bestätigt, soll nun Tierärztin Uta Rönneburg prüfen. Für die Besitzer beginnt erneut das Bangen und Hoffen. Wie schlimm steht es um Hündin 'Faymie'? Berner Sennenhund 'Otello': Kaum hat die Nachtschicht in der Tierklinik begonnen, wird ein Notfall eingeliefert. Dem Berner Sennenhund "Otello" geht es sehr schlecht. Am Abend ist der Rüde zusammengebrochen und hat unkontrolliert uriniert. Sein Herrchen hat schreckliche Angst und hofft, dass man seinem Liebling in der Tierklinik helfen kann. Tierärztin Katharina Rempel untersucht "Otello" und hat schockierende Nachrichten. Labrador-Retriever 'Sam': Ein Notfall in der Nachtschicht! Labrador "Sam" musste sich in den letzten Stunden mehrfach erbrechen. Sein besorgtes Herrchen vermutet, "Sam" hat giftigen Kirschlorbeer gefressen. Tierarzt Hans-Christoph Vöcks macht ein Röntgenbild von "Sams" Bauch, auch um sicherstellen, dass er keinen Fremdkörper im Bauch hat oder an einer Darmverschlingung leidet. Was fehlt 'Sam'? Europäische Kurzhaar-Katze 'Findus': Kater "Findus" hat Atembeschwerden und will nicht mehr fressen. Tierärztin Ines Kussmann untersucht "Findus" und vermutet zunächst einen Schnupfen. Für Frauchen ein überraschendes Ergebnis. Schließlich war ihr bislang weder klar, dass Katzen überhaupt Schnupfen bekommen können, noch dass dieser von Mensch auf Tier übertragbar ist. Hat vielleicht die erkältete Tochter den Kater angesteckt oder sind 'Findus'' Atembeschwerden doch dramatischer als gedacht?