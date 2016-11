VOX 08:50 bis 09:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Pauline Wolf ist außer sich, als ihre achtjährige Tochter über Nacht aus ihrem Zimmer verschwindet und jede Spur von ihr fehlt. Die Polizei durchsucht die ganze Gegend, doch bis auf das offene Fenster gibt es keine Hinweise. Als die kleine Sina schließlich von ihrem Vater Viktor nach Hause gebracht wird, ist Pauline geschockt, denn ihr Mann hat sie und ihre gemeinsame Tochter vor einem Jahr sitzengelassen, um nach Thailand zu gehen. Nun will er jedoch plötzlich das alleinige Sorgerecht und droht damit, das Kind ins Ausland zu entführen. Kann Pauline ihn aufhalten? Was steckt hinter Viktors perfidem Plan? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

