RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges La nuit où tout a basculé USA 2016 Stereo Merken Un père célibataire se bat pour renouer le contact avec sa fille de 15 ans, de plus en plus distante, après le dérapage de celle-ci lors d'une soirée de son lycée. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brady Smith (Martin Parish) Sadie Calvano (Natalie Parish) Reiley McClendon (Sam Cahill) Johann Urb (Nick) Blaine Saunders (Tess) Parker Stevenson (Bruce Cahill) Meredith Salenger (Julie Cahill) Originaltitel: The Perfect Daughter Regie: Brian Herzlinger Drehbuch: Brian McAuley Musik: Mj Mynarski