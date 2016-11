RTS Un 09:10 bis 10:05 Sonstiges Alice Nevers, le juge est une femme XXL F 2014 Stereo Untertitel Merken Matteo Fabrizzi, un jeune créateur de mode tyrannique, est retrouvé mort dans son atelier, victime d'un mode opératoire peu commun: il a été gavé comme une oie jusqu'à ce que son estomac, rétréci par un by pass, explose. Pour Alice et Marquand, Il s'agit de savoir qui peut avoir été assez pervers pour mettre au point une telle torture? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marine Delterme (Alice Nevers) Jean-Michel Tinivelli (Fred Marquand) Guillaume Carcaud (Victor Lemonnier) Daniel-Jean Colloredo (Le médecin légiste) Ahmed Sylla (Noah) Maryne Bertieaux (Lucie Fronsac) Aurélie Bargème (Clarisse d'Artois) Originaltitel: Le juge est une femme Regie: Akim Isker Drehbuch: Sylvie Meyer, David Milhaud, Marie-Anne Le Pezennec Musik: Christophe La Pinta

