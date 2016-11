sixx 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Supernatural Blutrausch USA 2006 Merken Dean und Sam machen Bekanntschaft mit einem Dämonen-Jäger, der in einer Kleinstadt systematisch Jagd auf gefährliche Vampire macht. Die Brüder schließen sich Gordon an, müssen dann jedoch erfahren, dass dessen Opfer völlig harmlos sind und sich eigentlich nur von Rinderblut ernähren. Als Dean und Sam erkennen, dass nicht alle Dämonen gefährlich sind, setzen sie alles daran, den gefährlichen Jäger in seinem gnadenlosen Blutrausch zu stoppen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Sterling K. Brown (Gordon Walker) Amber Benson (Lenore) Samantha Ferris (Ellen Harvelle) Ty Olsson (Eli) Janene Carleton (Christina Flannigan) Originaltitel: Supernatural Regie: Robert Singer Drehbuch: Sera Gamble Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska, Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16