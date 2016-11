sixx 21:10 bis 22:00 SciFi-Serie The Tomorrow People Töte oder du wirst getötet USA 2013 2016-11-18 02:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der ehemalige ULTRA-Agent Killian McCrane erscheint wieder auf der Bildfläche. Während der Zeit bei ULTRA freundete er sich mit John an und wurde durch Medikamentengabe zum Massenmörder gezüchtet. Nun kehrt er zurück, um sich an Jedikiah zu rächen. Er hätte dabei gerne John an seiner Seite, doch der hat einen Deal mit dem Feind geschlossen. Jetzt heißt es: Töte oder du wirst getötet! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Jason Dohring (Killian McCrane) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Nicholas Wootton, Alex Katsnelson Altersempfehlung: ab 12