sixx 20:15 bis 21:10 SciFi-Serie The Tomorrow People Emily USA 2013 2016-11-18 02:15 Dolby Digital HDTV Lange hat Stephen sein soziales Leben vernachlässigt. Astrid will das ändern und nimmt ihn auf eine Party mit. Dort testet er zum Spaß seine Fähigkeiten im Gedankenlesen. Als er von seiner Mitschülerin Emily die telepathische Nachricht erhält, sie würde in 48 Stunden sterben, will er sofort handeln. Cara rät ihm aber, nicht einzuschreiten, da er sonst auffliegen könnte. Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Burkely Duffield (Tyler Miller) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Danny Cannon Drehbuch: Micah Schraft, Pam Veasey Kamera: David Moxness Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 6