sixx 15:30 bis 16:25 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Ein Prinz für Paige USA 2001 2016-11-21 05:15 Paige muss immer häufiger an ein Märchen aus ihrer Kindheit denken: Darin hat eine böse Hexe einen Prinzen verzaubert, damit er sich in sie verliebt. Sobald sie aber einen Erben zur Welt gebracht hat, wird sie den Prinzen töten und selbst die Macht im Königreich übernehmen. Als Paige nun die böse Hexe im "Buch der Schatten" wiederfindet und den dazugehörigen Zauberspruch liest, steht plötzlich der Prinz vor ihr und verliebt sich in sie. Doch die böse Hexe will ihn zurückholen ... Schauspieler: Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Rose McGowan (Paige Matthews) Dorian Gregory (Darryl Morris) Brian Krause (Leo Wyatt) Charlie Weber (Prinz) Bethany Joy Galeotti (Lady Julia) Originaltitel: Charmed Regie: David Straiton Drehbuch: Monica Breen, Alison Schapker Kamera: Rick Gunter Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12