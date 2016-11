Super RTL 22:10 bis 23:10 Dokusoap Raus aus den Schulden D 2012 Stereo Merken Mehr als fünf Millionen Menschen in Deutschland sind überschuldet. Drei Millionen Haushalte, die Hälfte davon Familien mit Kindern, können ihre Schulden nicht mehr aus eigener Kraft abtragen. In der Doku-Serie "Raus aus den Schulden" hilft Schuldnerberater Peter Zwegat Familien aus der Schuldenfalle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Zwegat Originaltitel: Raus aus den Schulden