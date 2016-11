Super RTL 15:45 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Der verlorene Schlüssel CDN, USA 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Chloe muss Wartungsarbeiten an der Tortuga vornehmen. Unterdessen fährt Jimmy alle Systeme herunter und zieht den Hauptschlüssel aus der Konsole. Um zu verhindern, dass das gute Stück wieder auf dem Meeresboden landet, befestigt er es an einem schwimmfähigen Gummifisch. Doch der Schlüssel fällt ihm aus der Tasche, treibt ins offene Meer hinaus und schon bald kommt es zu einem Wettrennen zwischen Zach und dem Wild-Team... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6