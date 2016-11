Super RTL 06:40 bis 07:00 Trickserie Leo Lausemaus Helfen macht Spaß! I, D 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Leo ist sauer! Seine Mama passt heute auf Gugu auf, und das scheint ihr auch noch Spaß zu machen! Dabei ist doch heute Sonntag. Ein Tag zum Spielen und Spaß haben! Was macht bitte Spaß daran, wenn man sich um jemanden kümmern muss? Leo versteht die Welt nicht mehr. Bis auf einmal sein Freund Didi krank wird und Leos Hilfe braucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tip the Mouse Regie: Andrea Bozzetto

